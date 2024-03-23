В Техасе столкнулись школьный автобус и цементовоз: два человека погибли, полсотни пострадали

В Техасе в результате столкновения школьного автобуса и цементовоза погибли два человека и 51 пострадал. Два человека, в том числе мальчик, погибли и 51 получили ранения, когда грузовик с цементом выехал на неправильную полосу и столкнулся со школьным автобусом вблизи Остина, штат Техас. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Авария произошла в 14:00 по местному времени в пятницу в округе Бастроп, недалеко от столицы штата Остин.

В момент аварии автобус с 44 детьми и одиннадцатью взрослыми ехал в зоопарк.

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