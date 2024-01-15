В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  171197 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  241046 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239704 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215374 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206014 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187054 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157311 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133058 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142654 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Новости по теме

В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские

Украина реализует проект, в рамках которого до конца января в 402 школах вблизи российской и белорусской границ будут размещены офицеры образовательной безопасности.

Общество •   •  6503 просмотра
В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские

Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел встречу с контр-адмиралом ВМС Норвегии Оливером Бердалем, во время которой обсудил ситуацию с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и военные потребности ВМС ВС Украины. Стороны договорились об усилении оборонных связей и боевых возможностей.

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Неижпапа провел онлайн-встречу с командующим ВМС Норвегии: говорили о военных потребностях Украины

Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии

Во время своего визита в Швейцарию президент Украины Владимир Зеленский встретился с высокопоставленными чиновниками Швейцарии, поблагодарил их за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил продолжающуюся российскую агрессию. Он подчеркнул роль Швейцарии в международном трибунале по этой агрессии и обсудил будущие шаги для достижения мира.

Политика •   •  8300 просмотра
Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии

В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города

Историческая водонапорная башня в оккупированном Мариуполе разрушается из-за халатности россиян. Некогда культурный центр, башня была лишена всего имущества за два года оккупации.

Война •   •  10301 просмотра
В оккупированном Мариуполе из-за халатного отношения россиян приходит в упадок один из исторических символов города

Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров

В 2023 году украинские перевозчики осуществили 362 тыс. отправлений в Польшу, в том числе 68 тыс. перевозок топлива и 15 тыс. перевозок гуманитарных грузов. Это существенно больше, чем 307 тыс. в 2022 году и 229 тыс. в 2021 году.

Экономика •   •  8688 просмотра
Количество перевозок в Польшу выросло за счет импорта топлива и гуманитарных товаров

Честная конкуренция или "уравниловка" государственного масштаба

Минфин разработал Законопроект, суть которого заключается в изменении условий для расчета рентной платы за использование радиочастотного ресурса Украины.

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Честная конкуренция или "уравниловка" государственного масштаба

Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка

По словам вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, за прошедшую неделю армия беспилотников уничтожила 249 оккупантов и повредила или уничтожила 223 единицы вражеской техники.

Война •   •  12683 просмотра
Армия дронов за неделю "отминусовала" две системы ПВО и 44 танка

Мальдивы призывают Индию вывести войска

Мальдивы обратились к Индии с просьбой вывести свое военное присутствие из островного государства до 15 марта на фоне усиления связей с Китаем, что считается шагом, который согласуется с прокитайской позицией президента Мохамеда Муиззу.

Новости Мира •   •  10078 просмотра
Мальдивы призывают Индию вывести войска

В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет

Самолет упал в океан вблизи аэропорта Халф-Мун-Бэй в округе Сан-Матео, штат Калифорния. Власти пока не сообщили подробностей о причинах аварии и возможных жертвах.

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В США у побережья Калифорнии упал в океан небольшой самолет

"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН

Международные партнеры, в частности Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), помогут Украине в восстановлении децентрализованного энергетического сектора и ускорении "зеленого" перехода.

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"Зеленая" трансформация энергосектора: Украина начала новую программу сотрудничества с ООН