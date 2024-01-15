В течение месяца в 402 приграничных и прифронтовых учебных заведениях начнут дежурить полицейские

До конца месяца в 402 школах, которые приближены к зоне боевых действий и находятся вблизи российской и белорусской границ, появится офицер Службы образовательной безопасности. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Украине стартовало обучение для действующих правоохранителей, которые будут заступать на службу в учебных заведениях в рамках реализации проекта "Офицеры службы образовательной безопасности".

Впоследствии их заменят офицеры СОБ, которые после объявления набора пройдут отбор и соответствующую подготовку.

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Этот проект реализуется по инициативе руководства государства при участии Министерства образования и науки Украины, Министерства внутренних спав и Национальной полиции. Его цель - защитить детей в школах в условиях полномасштабной войны россии против Украины и создать среду безопасности после войны. - отмечают в Нацполиции.

В ведомстве подчеркивают, что офицер Службы образовательной безопасности - это не охранник, а специалист по вопросам безопасности в образовательном учреждении.

Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, он будет иметь знания по психологии ребенка, чтобы понимать его и при необходимости вовремя помочь и принять необходимые меры.

Уже в январе 402 школы, приближенные к зоне боевых действий и находящиеся вблизи российской и белорусской границ, которые работают в очном и смешанном режиме, будут обеспечены офицерами безопасности временно из числа действующих сотрудников полиции охраны, патрульной полиции и других подразделений Нацполиции.

Речь идет, о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черниговской областях.

Дополнение

Отмечается, что в полномочия полицейских будет входить пропускной режим (во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлоискатели), коммуникация с экстренными службами, вызов полиции и личное реагирование на правонарушения, их прекращение, задержание правонарушителей.

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Один из важнейших моментов в работе - общение с детьми в учебном заведении, в частности об угрозе взрывоопасных и любых неизвестных предметов, с которыми ребенок может столкнуться - резюмировали в Нацполиции.

В ведомстве добавляют, что полицейские будут нести службу в таком режиме временно, пока будущие офицеры Службы образовательной безопасности после объявления конкурса будут проходить отбор, обучение и подготовку.

Напомним,

В декабре стало известно, что Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.