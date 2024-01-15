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Протягом місяця у 402 прикордонних і прифронтових закладах освіти почнуть чергувати поліцейські

Протягом місяця у 402 прикордонних і прифронтових закладах освіти почнуть чергувати поліцейські

Київ • УНН

 • 28375 перегляди

Україна реалізує проєкт, в рамках якого до кінця січня у 402 школах поблизу російського та білоруського кордонів будуть розміщені офіцери освітньої безпеки.

До кінця місяця у 402 школах, які наближені до зони бойових дій та знаходяться поблизу російського та білоруського кордонів, з'явиться офіцер Служби освітньої безпеки. Про це  повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі 

В Україні стартувало навчання для діючих правоохоронців, які заступатимуть на службу у закладах освіти в рамках реалізації проєкту "Офіцери служби освітньої безпеки".

Згодом їх замінять офіцери СОБ, які після оголошення набору пройдуть відбір та відповідну підготовку.

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Цей проєкт реалізується за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх спав та Національної поліції. Його мета – захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни росії проти України та створити безпекове середовище після війни.

- наголошують у Нацполіції.

У відомстві підкреслюють, що офіцер Служби освітньої безпеки – це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі.

Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він матиме знання з психології дитини, аби розуміти її та за потреби вчасно допомогти та вжити необхідних заходів.

Вже в січні 402 школи, наближені до зони бойових дій та знаходяться поблизу російського та білоруського кордонів, які працюють в очному та змішаному режимі, будуть забезпечені офіцерами безпеки тимчасово з числа діючих співробітників поліції охорони, патрульної поліції та інших підрозділів Нацполіції.

Йдеться, про Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Чернігівську області. 

Доповнення 

Зазначається, що до повноважень поліцейських входитиме пропускний режим (в багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі), комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їхнє припинення, затримання правопорушників.

Металошукачі, рамки та працівник поліції: в освітніх закладах посилять безпеку07.12.23, 16:19 • 30223 перегляди

Один із найважливіших моментів у роботі – спілкування з дітьми у навчальному закладі, зокрема про загрозу вибухонебезпечних та будь-яких невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися

- резюмували в Нацполіції.

У відомстві додають, що поліцейські нестимуть службу в такому режимі тимчасово, поки майбутні офіцери Служби освітньої безпеки після оголошення конкурсу проходитимуть відбір, навчання та підготовку. 

Нагадаємо

У грудні стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ України розпочинає проєкт з першими 500 офіцерами освітнього середовища з-поміж нинішніх поліцейських для посилення безпеки дітей, включаючи спеціальну підготовку та обладнання шкіл металодетекторами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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