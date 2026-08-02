В Сумской области в результате обстрелов РФ погибла женщина, еще 8 человек ранены - ОВА

В течение минувших суток российские войска в Сумской области 90 раз обстреляли приграничные территории, убили женщину и ранили 8 жителей региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В результате ударов врага на территории Сумской области за сутки есть погибшая, пострадали восемь мирных жителей области. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры