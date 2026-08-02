В Сумской области в результате обстрелов РФ погибла женщина, еще 8 человек ранены - ОВА
Киев • УНН
Российские войска за сутки 90 раз обстреляли приграничные территории Сумщины. Погибла женщина, 8 мирных жителей получили ранения.
В течение минувших суток российские войска в Сумской области 90 раз обстреляли приграничные территории, убили женщину и ранили 8 жителей региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
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В результате ударов врага на территории Сумской области за сутки есть погибшая, пострадали восемь мирных жителей области. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры
Также уточнили, что в больнице умерла 47-летняя женщина, которую оккупанты ранили 30 июля. Украинка проживала в Роменской общине.
Кроме того, в Сумской общине во время вражеского удара получила травмы 31-летняя женщина, а в Глуховской общине ранения получил 53-летний мужчина.
В Ямпольской общине российский беспилотник попал в жилой дом, в результате чего ранения и травмы получили 57-летний мужчина и 12-летний мальчик.
В Березовской общине травмирован 28-летний мужчина. В Конотопской общине 55-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Еще двое мужчин в возрасте 33 и 65 лет получили травмы в Боромлянской общине в результате наезда автомобиля на оставленное российскими войсками взрывное устройство.
Всего с утра 1 августа до утра 2 августа под вражеским огнем оказались 34 населенных пункта в 19 территориальных общинах Сумской области. Наибольшее количество обстрелов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах.
Для атак российские войска применяли минометы, артиллерию, реактивные системы залпового огня, FPV-дроны, беспилотники различных типов и управляемые авиационные бомбы.
В Середино-Будской общине в результате обстрелов уничтожен частный жилой дом, еще несколько домов повреждено. В Путивльской и Глуховской общинах повреждены административное здание, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения и автомобиль.
В Белопольской общине россияне разрушили помещение магазина и нежилое здание. Частные жилые дома получили повреждения в Николаевской сельской, Ямпольской и Великописаревской общинах.
В Буринской, Шосткинской и Березовской общинах противник повредил объекты инфраструктуры и транспортные средства. В Шалыгинской, Эсманьской и Зноб-Новгородской общинах также зафиксированы жилые дома, разрушенные в результате обстрелов, осуществленных ранее.
Напомним
За сутки 1 августа на фронте произошло 234 боевых столкновения. Враг применил 31 ракету и 298 КАБов.