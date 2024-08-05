Два взрыва слышали жители Сум, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

В Сумах было слышно два взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного

Стоит отметить, что тревога в области не объявлена.

Кроме того, в Воздушных Силах об угрозе не сообщали.

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