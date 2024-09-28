В Сумах рф обстреляла медучреждение и жилой сектор: есть пострадавшие

Противник нанес удары по медицинскому учреждению и жилому сектору в Сумах. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня утром вражеские войска совершили авиационный удар по учреждению здравоохранения в областном центре Сум, использовав беспилотники типа "Шахед".

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия работают все необходимые службы для оказания помощи и ликвидации последствий. Информация о количестве пострадавших и степени повреждений пока уточняется.

Дополнительно, состоялся повторный авиационный удар в областном центре. Оккупанты обстреляли из БпЛА типа "Шахед" жилой сектор. Последствия удара уточняются.

В Сумах прогремел взрыв