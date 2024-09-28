У Сумах рф обстріляла медзаклад та житловий сектор: є постраждалі
Київ • УНН
Окупанти атакували Суми безпілотниками "Шахед", вразивши заклад охорони здоров'я та житловий район в обласному центрі. За попередніми даними, є постраждалі, точна кількість та ступінь ушкоджень уточнюються.
Супротивник завдав ударів по медичному закладу та житловому секторі в Сумах. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Сьогодні вранці ворожі війська здійснили авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в обласному центрі Сум, використавши безпілотники типу "Шахед".
За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. На місці події працюють всі необхідні служби для надання допомоги та ліквідації наслідків. Інформація про кількість постраждалих та ступінь ушкоджень наразі уточнюється.
Додатково, відбувся повторний авіаційний удар в обласному центрі. Окупанти обстріляли з БпЛА типу "Шахед" житловий сектор. Наслідки удару уточнюються.