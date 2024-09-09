В Сумах на фоне воздушной тревоги слышали взрыв
Киев • УНН
В Сумах был слышен звук взрыва, в области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеских разведывательных БПЛА на Сумщине и Николаевщине.
В Сумах сообщили о звуке взрыва на фоне воздушной тревоги, пишет УНН.
Детали
"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".
В Сумской области - воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеских разведывательных БПЛА на Сумщине и Николаевщине.
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