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У Сумах на тлі повітряної тривоги чули вибух

У Сумах на тлі повітряної тривоги чули вибух

Київ • УНН

 • 17533 перегляди

У Сумах було чутно звук вибуху, в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих розвідувальних БПЛА на Сумщині та Миколаївщині.

У Сумах повідомили про звук вибуху на тлі повітряної тривоги, пише УНН.

Деталі

"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне".

У Сумській області - повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих розвідувальних БПЛА на Сумщині та Миколаївщині.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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