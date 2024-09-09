У Сумах на тлі повітряної тривоги чули вибух
Київ • УНН
У Сумах було чутно звук вибуху, в області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих розвідувальних БПЛА на Сумщині та Миколаївщині.
У Сумах повідомили про звук вибуху на тлі повітряної тривоги, пише УНН.
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"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне".
У Сумській області - повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожих розвідувальних БПЛА на Сумщині та Миколаївщині.
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