В Судане тысячи протестующих вышли на улицы столицы с требованиями создать гражданское правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Тысячи суданцев собрались в столице страны Хартуме в четверг, чтобы требовать создания исключительно гражданского переходного правительства и обвинить нынешних генералов в срыве перехода к демократии. Силы безопасности применили слезоточивый газ, когда протестующие приблизились к центральной улице, где находится штаб-квартира правительства. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
Демонстранты размахивали суданскими флагами и скандировали демократические лозунги. Они обвиняют вооруженные силы в том, что они затягивают передачу власти гражданским лицам, очищают государственные учреждения от остатков режима аль-Башира и привлекают к ответственности виновных в убийстве десятков протестующих в июне 2019 года, когда силы безопасности разогнали митинг за пределами военного штаба в Хартуме.
"Цель этих маршей - защитить переходный период в Судане к демократии, и невозможно добиться этого, не прекратив партнерство с военным советом", - говорится в заявлении Суданской ассоциации профессионалов, которая возглавила общенациональное восстание, начавшееся в декабре 2018 года и завершилось изгнанием аль Башира.
Дополнение
С 2019 года Суданом управляет временное совместное гражданско-военное правительство. Оно было создано в соответствии с соглашением о разделе власти, подписанным в августе 2019 года военными и демократическими активистами. В его состав входят пять военных и шесть гражданских членов и возглавляется оно генералом Абдель-Фаттаха Бурханом.
В апреле того же года военные свергли старого автократа Омара аль-Башира после четырех месяцев массовых протестов против его правления.
Напряженность между гражданскими лицами и генералами в переходном правительстве усилилась после того, как временная власть Судана на прошлой неделе заявила, что они предотвратили попытку государственного переворота в вооруженных силах. Официальные лица обвинили в этом шаге сторонников аль-Башира.