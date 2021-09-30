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В Судані тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці з вимагами створити цивільний уряд

В Судані тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці з вимагами створити цивільний уряд

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Тисячі суданців зібралися в столиці країни Хартумі в четвер, щоб вимагати створення виключно цивільного перехідного уряду і звинуватити нинішніх генералів в зриві переходу до демократії. Сили безпеки застосували сльозогінний газ, коли протестуючі наблизилися до центральної вулиці, де знаходиться штаб-квартира уряду. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Демонстранти розмахували суданською прапорами і скандували продемократичні гасла. Вони звинувачують збройні сили в тому, що вони затягують передачу влади цивільним особам, очищають державні установи від залишків режиму аль-Башира і притягують до відповідальності винних у вбивстві десятків протестуючих в червні 2019 року, коли сили безпеки розігнали мітинг за межами військового штабу в Хартумі.

"Мета цих маршів - захистити перехідний період в Судані до демократії, і неможливо домогтися цього, не припинивши партнерство з військовою радою", - йдеться в заяві Суданської асоціації професіоналів, яка очолила загальнонаціональне повстання, що почалося в грудні 2018 року і завершилось вигнанням аль-Башира.

Доповнення

З 2019 року Суданом управляє тимчасовий спільний цивільно-військовий уряд. Він був створений відповідно до угоди про розподіл влади, підписаний в серпні 2019 року військовими і демократичними активістами. До його складу входять п'ять військових і шість цивільних членів і очолюється він генералом Абдель-Фаттаха Бурханом.

У квітні того ж року військові скинули давнього автократа Омара аль-Башира після чотирьох місяців масових протестів проти його правління. 

Напруженість між цивільними особами і генералами в перехідному уряді посилилася після того, як тимчасова влада Судану минулого тижня заявили, що вони запобігли спробі державного перевороту в збройних силах. Офіційні особи звинуватили в цьому кроці прихильників аль-Башира.

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