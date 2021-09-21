У Судані сталася невдала спроба державного перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Невдала спроба державного перевороту здійснена в Судані. Про це повідомив у вівторок телеканал Al Arabiya, пише УНН.
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За даними його джерел, путч провалився, “армія і регулярні війська тримають ситуацію під контролем”. Повідомляється також, що на вулицях Хартума з’явилися танки, військовослужбовці на нетривалий час перекривали всі мости через річку Ніл.
Командування ЗС і керує країною Суверенна рада закликала народ по держтелебаченню “встати на захист країни і захистити перехідний період”. Тим часом наголошується, що уряд і члени ради працюють в звичайному режимі.
Доповнення
За попередньою інформацією Al Arabiya, за спробою перевороту стоїть група функціонерів і прихильників режиму експрезидента Омара аль-Башира, затримано декілька офіцерів бронетанкових військ. Путчисти, зокрема, намагалися захопити будівлю держрадіостанції, проте не змогли зробити це.