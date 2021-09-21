У Судані сталася невдала спроба державного перевороту

Деталі

За даними його джерел, путч провалився, “армія і регулярні війська тримають ситуацію під контролем”. Повідомляється також, що на вулицях Хартума з’явилися танки, військовослужбовці на нетривалий час перекривали всі мости через річку Ніл.

Командування ЗС і керує країною Суверенна рада закликала народ по держтелебаченню “встати на захист країни і захистити перехідний період”. Тим часом наголошується, що уряд і члени ради працюють в звичайному режимі.

Доповнення

За попередньою інформацією Al Arabiya, за спробою перевороту стоїть група функціонерів і прихильників режиму експрезидента Омара аль-Башира, затримано декілька офіцерів бронетанкових військ. Путчисти, зокрема, намагалися захопити будівлю держрадіостанції, проте не змогли зробити це.