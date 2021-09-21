В Судане произошла неудачная попытка государственного переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, пишет УНН.
Детали
По данным его источников, путч провалился, “армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем”. Сообщается также, что на улицах Хартума появились танки, военнослужащие на непродолжительное время перекрывали все мосты через реку Нил.
Командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению “встать на защиту страны и защитить переходный период”. Между тем отмечается, что правительство и члены совета работают в обычном режиме.
Дополнение
По предварительной информации Al Arabiya, за попыткой переворота стоит группа функционеров и сторонников режима экс-президента Омара аль-Башира, задержано несколько офицеров бронетанковых войск. Путчисты, в частности, пытались захватить здание госрадиостанции, однако не смогли сделать это.