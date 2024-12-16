В Судане по меньшей мере 38 человек погибли в результате атаки RSF
Киев • УНН
Военизированные формирования RSF атаковали город Эль-Фашер, убив 38 человек и обстреляв госпиталь. Боевики контролируют почти весь Дарфур, тогда как армия удерживает север и восток страны.
Суданские военизированные формирования напали на город Эль-Фашер, убив по меньшей мере 38 человек, сообщают местные активисты. Между тем международные правозащитные группы обвиняют боевиков в широкомасштабном сексуальном насилии. Об этом пишет Aljazeera, передает УНН.
Местный комитет сопротивления, волонтерская группа, координирующая помощь в Эль-Фашере, заявил в воскресенье, что военизированные Силы быстрой поддержки (RSF) нанесли удар по центру столицы штата Северный Дарфур «четырьмя фугасными ракетами».
Нападение последовало за атакой беспилотника на городской госпиталь Саудовской Аравии в пятницу, в результате которой погибли девять человек и 20 получили ранения, а врачи были вынуждены прекратить операции.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал нападения на медицинские учреждения по всему Судану «печальными» в своем сообщении на сайте X в субботу.
Дополнение
С середины апреля 2023 года между RSF и армией Судана идет борьба за власть, что привело к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов: десятки тысяч людей погибли и более 11 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.
Почти весь Дарфур сейчас находится под контролем RSF, который также захватил часть региона Южный Кордофан и центральный Судан, в то время как армия удерживает север и восток.
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