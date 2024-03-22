В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

Днем, 22 марта, в Киеве улучшилось качество воздуха, поэтому все рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что средний уровень загрязненности фиксируют только в двух районах города. Остальные столицы имеют низкий уровень.

На этой неделе в Киеве и области возможно повышение уровня воды в Днепре

Дополнение

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха* - 36 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 38 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: просп. Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха - 42 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 37 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 62 (средний уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 46 (низкий уровень загрязненности).

Напомним

Утром, 22 марта, Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. В частности из-за повышения концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются метеорологические условия (в частности очень низкая скорость ветра).