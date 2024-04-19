В столице и Киевской области опасные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и области в ближайший час и до конца суток синоптики прогнозируют штормовой ветер. В КГВА напоминают о соблюдении правил безопасности, передает УНН.

В ближайший час и до конца дня в столице ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Желтый уровень опасности - говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Учитывая сильный ветер, жителей призывают придерживаться следующих правил безопасности:

- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Напомним,

В Киеве резко повысился уровень воды в Днепре. В КГВА уверяют, что угрозы подтопления нет.

В Киеве в ночь на 20 апреля ожидаются заморозки 0-2°C, на дорогах возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.