В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия в Староконстантинове Хмельницкой области

Жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщают об исчезновении электроэнергии в домах. Об этом сообщает Суспільне.Хмельницький, передает УНН.

Детали

Свет в домах местных жителей исчез после ракетной атаки россиян по городу. На сайте Хмельницкоблэнерго отсутствует информация об аварийных отключениях электроэнергии.

Местные паблики сообщают, что пуски ракет по Староконстантинову были комбинированными - после ракет Х-101 ударили "Кинжалы".

В Хмельницкой области были слышны взрывы