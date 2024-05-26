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У Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія

У Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія

Київ • УНН

 • 31064 перегляди

Російські ракетні удари спричинили відключення електроенергії в місті Старокостянтинів Хмельницької області після того, як ракети Х-101 і "Кинджал" влучили в цей район.

Жителі Старокостянтинова у Хмельницькій області повідомляють про зникнення електроенергії в оселях. Про це повідомляє Суспільне.Хмельницький, передає УНН.

Деталі

Світло у будинках місцевих жителів зникло ісля ракетної атаки росіян по місту. На сайті Хмельницькобленерго відсутня інформація про аварійні відключення електроенергії.

Місцеві пабліки повідомляють, що пуски ракет по Старокостянтинову були комбінованими - після ракет Х-101 вдарили "Кинджали".

У Хмельницькій області було чути вибухи26.05.24, 04:34 • 62451 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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