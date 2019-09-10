В Станице Луганской украинская сторона проводит подготовительные работы у моста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что украинская сторона проводит подготовительные работы у разрушенной части моста в Станице Луганской. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook операции объединенных сил.
“В частности, представители ООО „Флангер“ проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положено щебень протяженностью до 600 м) в направлении разрушенного моста”, — говорится в сообщении.
Также проводились работы по обследованию участка местности для технологической дороги, с целью обеспечения подъезда к разрушенной части моста. Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста.
“Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения № 1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убранные фортификационные сооружения, непосредственно на мосту так и за мостом”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщал УНН, что украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения “Станица Луганская” 5 сентября опять не начались.