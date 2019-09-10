В Станиці Луганській українська сторона проводить підготовчі роботи біля мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що українська сторона проводить підготовчі роботи біля зруйнованої частини мосту в Станиці Луганській. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook операції об’єднаних сил.
“Зокрема, представники ТОВ „Флангер“ проводили роботи по розширенню узбіччя дороги у напрямку моста, а саме: повністю заасфальтували ліве узбіччя дороги (до 800 м) у напрямку зруйнованого мосту. Також, провели підготовчі роботи по розширенню правої частини узбіччя дороги (покладено щебінь протяжністю до 600 м) у напрямку зруйнованого мосту”, — йдеться в повідомленні.
Також проводились роботи по обстеженню ділянки місцевості для технологічної дороги, з метою забезпечення під’їзду до зруйнованої частина мосту. Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт по відновленню мосту.
“Незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення № 1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК, та не прибрані фортифікаційні споруди, безпосередньо на мосту так і за мостом”, — йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що роботи по відновленню зруйнованої ділянки мосту на ділянці розведення “Станиця Луганська” 5 вересня знову не розпочалися.