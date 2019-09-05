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Бойовики знову блокують ремонт мосту в Станиці Луганській - СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що роботи по відновленню зруйнованої ділянки мосту на ділянці розведення "Станиця Луганська" сьогодні знову не розпочалися. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.

"Сьогодні вранці окупаційна влада, через представників ОБСЄ, повідомила українську сторону про відсутність посадової особи, яка може прийняти відповідне рішення на проведення підготовчих робіт з відновлення моста", - йдеться в повідомленні.

Також було повідомлено про відсутність відповідних інструкцій та детального плану будівництва.

"Таким чином роботи з відновлення зруйнованої частини мосту, в черговий раз, були заблоковані представниками НЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона продемонструвала готовність до запланованих робіт з відновлення моста: представлено офіційні запити про організацію робіт, робочу команду з технікою та обладнанням.

"Представниками СММ ОБСЄ було зафіксовано факт зриву робіт з ремонту зруйнованої частини мосту окупаційною владою. Аби не гаяти часу Українська сторона розпочала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кучми заявили, що ремонт мосту в Станиці Луганській розпочато.

Українські Національні Новини

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