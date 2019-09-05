Бойовики знову блокують ремонт мосту в Станиці Луганській - СЦКК

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила, що роботи по відновленню зруйнованої ділянки мосту на ділянці розведення "Станиця Луганська" сьогодні знову не розпочалися. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.