Боевики снова блокируют ремонт моста в Станице Луганской - СЦКК

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения "Станица Луганская" сегодня снова не начались. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.