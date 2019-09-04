У Кучми заявили, що ремонт мосту в Станиці Луганській розпочато
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних", - йдеться в повідомленні.
Також Оліфер наголосила, що весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано.
Нагадаємо, українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста у Станиці Луганській.