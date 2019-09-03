Українська сторона завершила демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста у Станиці Луганській, передає УНН із посиланням на повідомлення Луганської ОДА на сторінці у Facebook.
“Сьогодні роботи по повному демонтажу фортифікаційних споруд були закінчені”, — зазначено у повідомленні.
В ОДА також зазначили, що чотирма піротехнічними підрозділами ДСНС проводилася робота по перевірці та очищенню від вибухонебезпечних предметів ґрунтової дороги, яку планують використовувати як технологічну для під’їзду будівельної техніки до нижньої частини мосту. Обстежена майже вся дорога, але приблизно за 200 метрів від зламу мосту роботи були зупинені тому, що через СММ ОБСЕ не надійшли гарантії безпеки зі сторони т.зв. “ЛНР”.
Крім того, відбулася зустріч між офіцером СЦКК та представниками СММ ОБСЕ. Представники СММ ОБСЕ мали при собі складаний напередодні та переданий до ОБСЕ план проведення робіт з очистки території під мостом, із переліком запланованих видів робіт та обладнання (газозварювальне для різки металевих конструкцій), яке планується задіяти.
“Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони т.зв. „ЛНР“ на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту знаходиться будка типу „кунг“, де нанесені літери „СЦКК“. Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту. І тому стверджувати, що т.зв. „ЛНР“ демонтувала всі свої споруди на зламі мосту, буде зарано”, — відзначили в ОДА.
Раніше Зеленський заявив, що починаються роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській.