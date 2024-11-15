В США отложили дела о штурме Капитолия: «помиловать нельзя наказать» где Дональд Трамп поставит кому?

Двое федеральных судей в США приняли решение перенесли рассмотрение уголовных дел в отношении участников штурма Капитолия в связи с предстоящим президентством Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Окружные судьи США Карл Николс и Рудольф Контрерас объяснили отсрочку судебных процессов предстоящей инаугурацией Дональда Трампа, которая может сделать разбирательство ненужным.

Несмотря на возражения Министерства юстиции, окружные судьи заявили, что таким образом стремятся сэкономить судебные ресурсы и избежать привлечения десятков потенциальных присяжных для рассмотрения дел, которые могут быть отменены.

Судьи предполагают, что новоизбранный президент Трамп вероятно помилует участников нападения на Капитолий. В частности, Уильяма Поупа, который участвовал в штурме Капитолия. Его подозревают по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве.

Новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря этого года.

Напомним,

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия, умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, в начале августа 2021 года четыре офицера полиции, которые противостояли захватчикам Капитолия, покончили с собой.

После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

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