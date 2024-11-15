В США отложили дела о штурме Капитолия: «помиловать нельзя наказать» где Дональд Трамп поставит кому?
Киев • УНН
Двое федеральных судей США перенесли рассмотрение дел участников штурма Капитолия из-за возможного помилования от Трампа. Судьи объяснили решение желанием сэкономить ресурсы, если дела будут отменены.
Двое федеральных судей в США приняли решение перенесли рассмотрение уголовных дел в отношении участников штурма Капитолия в связи с предстоящим президентством Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Окружные судьи США Карл Николс и Рудольф Контрерас объяснили отсрочку судебных процессов предстоящей инаугурацией Дональда Трампа, которая может сделать разбирательство ненужным.
Несмотря на возражения Министерства юстиции, окружные судьи заявили, что таким образом стремятся сэкономить судебные ресурсы и избежать привлечения десятков потенциальных присяжных для рассмотрения дел, которые могут быть отменены.
Судьи предполагают, что новоизбранный президент Трамп вероятно помилует участников нападения на Капитолий. В частности, Уильяма Поупа, который участвовал в штурме Капитолия. Его подозревают по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве.
Новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря этого года.
Напомним,
6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия, умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, в начале августа 2021 года четыре офицера полиции, которые противостояли захватчикам Капитолия, покончили с собой.
После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.
Дело о штурме Капитолия: первый обвиняемый получил тюремный срок28 авг. 2024, 10:26 • 13107 просмотров