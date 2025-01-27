В США напечатают новые доллары: какова причина
Киев • УНН
Бюро гравировки США выпустит новые банкноты с усиленной защитой от подделок. Обновление всех номиналов от $5 до $100 будет происходить постепенно с 2026 по 2034 год.
В США готовятся к выпуску новых банкнот доллара, главной целью которых является повышение защиты от подделок. Благодаря современным технологиям и многолетним исследованиям, новый дизайн будет интегрировать усовершенствованные средства безопасности, чтобы сохранить доверие к американской валюте и стабильность экономики. Пишет УНН со ссылкой на Бюро гравировки и печати США.
Банкноты должны быть устойчивыми ко все более изощренным атакам подделки - безопасность является основной целью редизайна. Тщательная интеграция эксклюзивных средств защиты является критически важной основой для сохранения наличности, обеспечения безопасности и стабильности экономики США. Современные технологии позволяют изготавливать более качественные подделки. Новые функции, тесно связанные с новым дизайном и интегрированные в него, разрабатываются для противодействия этой угрозе. Более десятилетия исследований и разработок, а затем годы оптимизации и тестирования интеграции в банкноту, необходимы для обеспечения успешного внедрения этих функций в американскую валюту
Дизайн банкнот обнародуют за шесть-восемь месяцев до даты выпуска с целью информирования общественности и обучения кассиров, а раннее обнародование поможет фальшивомонетчикам и вызовет путаницу на рынке, что снизит доверие к американской валюте.
Отмечается, что график выхода банкнот будет таким:
- 10 долларов - 2026 год;
- 50 долларов - 2028 год;
- 20 долларов - 2030 год;
- 5 долларов - 2032 год;
- 100 долларов - 2034 год.
Напомним
За год эксперты КНИИСЭ исследовали более 5000 подозрительных банкнот, из которых 30% оказались подделками.
Специалисты рассказали о методах проверки подлинности купюр и поделились советами для защиты от мошенников.