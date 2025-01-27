У США надрукують нові долари: яка причина

У США готуються до випуску нових банкнот долара, головною метою яких є підвищення захисту від підробок. Завдяки сучасним технологіям та багаторічним дослідженням, новий дизайн інтегруватиме вдосконалені засоби безпеки, аби зберегти довіру до американської валюти та стабільність економіки. Пише УНН з посиланням на Бюро гравіювання та друку США.

Банкноти повинні бути стійкими до все більш витончених атак підроблення - безпека є основною метою редизайну. Ретельна інтеграція ексклюзивних засобів захисту є критично важливою основою для збереження готівки, забезпечення безпеки та стабільності економіки США. Сучасні технології дозволяють виготовляти більш якісні підробки. Нові функції, тісно пов'язані з новим дизайном та інтегровані в нього, розробляються для протидії цій загрозі. Понад десятиліття досліджень і розробок, а потім роки оптимізації та тестування інтеграції в банкноту, необхідні для забезпечення успішного впровадження цих функцій в американську валюту - зазначили в Бюро.

Дизайн банкнот оприлюднять за шість-вісім місяців до дати випуску з метою інформування громадськості та навчання касирів, а раннє оприлюднення допоможе фальшивомонетникам і спричинить плутанину на ринку, що знизить довіру до американської валюти.

Зазначається, що графік виходу банкнот буде таким:

- 10 доларів - 2026 рік;

- 50 доларів - 2028 рік;

- 20 доларів - 2030 рік;

- 5 доларів - 2032 рік;

- 100 доларів - 2034 рік.

Нагадаємо

За рік експерти КНДІСЕ дослідили понад 5000 підозрілих банкнот, з яких 30% виявилися підробками.

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