В США количество умерших от COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой - NBC
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Количество людей, умерших в США от последствий коронавирусного заболевания, превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC, передает УНН.
По ее расчетам, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли уже 292 098 человек. Сведения Министерства по делам ветеранов указывают на то, что США во Второй мировой были убиты 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою.
Как информировала ранее газета The New York Times, в среду в стране умерло 3011 пациентов с COVID-19. Предыдущий пик был подтверждены 3 декабря — 2879 летальных случаев. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2752 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 15,58 млн случаев заражения коронавирусом, 292 091 человек умер. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.