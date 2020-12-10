В США добова кількість померлих через коронавірус перевищила 3 тисячі - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кількість людей, які померли за добу в США від наслідків COVID-19, досягло найвищої позначки за весь час пандемії. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.
За її відомостями, в середу в результаті ускладнень, викликаних COVID-19, в Сполучених Штатах пішли з життя 3 011 людей. Попередній пік був підтверджений 3 грудня — 2 879 летальних випадків. 15 квітня в протягом 24 годин жертвами коронавірусу стали 2 752 людини.
За відомостями Університету Джонса Хопкінса, в США зареєстровано понад 15,3 млн випадків зараження, померли 289 283 особи. Країна займає за обома показниками перше місце в світі.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 845 343 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 204 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.