В США суточное количество умерших из-за коронавируса превысило 3 тысячи - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Количество людей, умерших за сутки в США от последствий COVID-19, достигло самой высокой отметки за все время пандемии. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.
По сведениям газеты, в среду в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах ушли из жизни 3011 человек. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря — 2879 летальных случаев. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2752 человека.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 845 343 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.