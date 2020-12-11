В США кількість померлих з COVID-19 перевищила бойові втрати країни у Другій світовій - NBC

За її розрахунками, в результаті ускладнень, викликаних COVID-19, в Сполучених Штатах померли вже 292 098 чоловік. Відомості Міністерства у справах ветеранів вказують на те, що США у Другій світовій були вбиті 291 557 військовослужбовців. Ще 113 842 американці загинули не в бою.

Як інформувала раніше газета The New York Times, в середу в країні померло 3 011 пацієнтів з COVID-19. Попередній пік був підтверджений 3 грудня - 2 879 летальних випадків. 15 квітня в протягом 24 годин жертвами коронавірусу стали 2 752 людини.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 15,58 млн випадків зараження коронавірусом, 292 091 людина померла. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.