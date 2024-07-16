В Севастополе партизаны обнаружили замаскированный учебный центр российской армии - "АТЭШ"

Один из разведчиков проукраинского подпольного движения "АТЕШ" обнаружил севастопольский центр подготовки вс рф. Об этом рассказали в "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Партизаны обнаружили, что в этом центре проходят тренировки личного состава, в частности такие необычные, как стрельба по мишеням в воде. Все-таки

по легенде - здесь находится центр подготовки водолазов. Но это лишь прикрытие. Рашисты любят в последнее время маскировать силовые структуры под МЧС, а теперь еще и под водолазов. Но нам известно уже много - резюмировали в "АТЕШ"

Партизаны также указали координаты российского центра 44.5870943, 33.4306240

В "АТЕШ" добавляют, что всю собранную информацию мы, как всегда, распределили по правильным рукам, поэтому вскоре плавание оккупантов может неожиданно завершиться.

Из-за страха морских дронов россияне минируют гавань возле новороссийского порта - АТЕШ

Напомним

Украинские партизаны провели диверсию возле временно оккупированных Олешек Херсонской области. В результате были уничтожены три блиндажа, окопы, траншеи, а также склады оружия и продуктов питания россиян.