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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 18:54  •  4215 просмотра

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В Донецкой области вводятся новые графики комендантского часа в зависимости от расстояния до фронта. В населенных пунктах ближе 10 км до фронта он будет длиться с 17:00 до 09:00, далее 10 км - с 21:00 до 05:00.

С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Соответствующее распоряжение подписал сегодня во исполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Об этом сообщил Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

- в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;

- в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

"Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк", - сообщил Филашкин.

Кроме того, глава ОВА призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, соблюдать комендантский час и избегать массовых скоплений людей.

"Но лучший выход - эвакуироваться в более безопасные регионы Украины!" - резюмировал он.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
vuhledarУгледар
toretskТорецк
ukrainaУкраина
donetskДонецк
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