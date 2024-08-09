В ряде населенных пунктов Донецкой области с 12 августа будет действовать "длинный комендантский час": что надо знать

С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. Соответствующее распоряжение подписал сегодня во исполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Об этом сообщил Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

- в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;

- в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

"Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк", - сообщил Филашкин.

Кроме того, глава ОВА призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, соблюдать комендантский час и избегать массовых скоплений людей.

"Но лучший выход - эвакуироваться в более безопасные регионы Украины!" - резюмировал он.