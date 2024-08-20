В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

В вооруженных силах рф объявили о создании группировок войск «белгород», «брянск» и «курск». Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В РФ министерство обороны заявило о создании группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», с которыми будет взаимодействовать координационный совет, отвечающий за приграничье Курской, Брянской и Белгородской областей.

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На заседании с участием министра обороны РФ Андрея Белоусова были «определены зоны ответственности членов Координационного совета от МО РФ».

Также известно, что командующие вышеуказанных группировок будут отвечать «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов». При этом не уточняется, кто возглавит военные группировки.

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