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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

В российской армии анонсировали создание новой группировки войск

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 15:09  •  9408 просмотра

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В российской армии анонсировали создание группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Их задачей будет защита приграничных областей и противодействие атакам беспилотников.

В вооруженных силах рф объявили о создании группировок войск «белгород», «брянск» и «курск». Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В РФ министерство обороны заявило о создании группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», с которыми будет взаимодействовать координационный совет, отвечающий за приграничье Курской, Брянской и Белгородской областей.

У мзс рф протестують через "роботу американських журналістів" на території Курщини20 августа 2024, 12:57 • 24358 просмотров

На заседании с участием министра обороны РФ Андрея Белоусова были «определены зоны ответственности членов Координационного совета от МО РФ».

Также известно, что командующие вышеуказанных группировок будут отвечать «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов». При этом не уточняется, кто возглавит военные группировки.

Зеленський очікує на підпис закон щодо підтримки учасників операції на курщині: дав пояснення по виплатах20 августа 2024, 13:49 • 16212 просмотров

Игорь Тележников

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