Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам
Киев • УНН
Президент Зеленский прокомментировал принятие закона о соцзащите военных, участвующих в боевых действиях на территории РФ. Он заверил, что все выплаты и награды будут распространены на них с первого дня операции.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя принятие законопроекта о социальной защите военных, которые осуществляют украинские защитные операции в российском приграничье, заявил, что все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Об этом он сказал в видеообращении во вторник, передает УНН.
Зеленский отметил сегодняшнюю работу Верховной Рады.
Сегодня принят закон в поддержку наших воинов, которые осуществляют наши защитные операции в российском пограничье. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента
Дополнение
Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории рф.
Зеленский сообщал 19 августа, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в курской области.