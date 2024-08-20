Зеленский ожидает на подпись закон о поддержке участников операции на курщине: дал объяснения по выплатам

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя принятие законопроекта о социальной защите военных, которые осуществляют украинские защитные операции в российском приграничье, заявил, что все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Об этом он сказал в видеообращении во вторник, передает УНН.

Зеленский отметил сегодняшнюю работу Верховной Рады.

Сегодня принят закон в поддержку наших воинов, которые осуществляют наши защитные операции в российском пограничье. Все выплаты, премии, награды точно будут на них распространены с первого дня операции. Ожидаю документы из парламента - отметил Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории рф.

Зеленский сообщал 19 августа, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта в курской области.