В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины

Временную поверенную в делах США в рф Стефани Холмс вызвали в МИД России, - согласно официальному заявлению ведомства, Соединенным Штатам заявлен решительный протест из-за «работы американских журналистов на территории Курской области», где проходит военная операция ВСУ.

Пишет УНН с ссылкой на росСМИ.

Временную поверенную США Стефани Холмс вызвали в МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве объявили Соединенным Штатам протест из-за «незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область».

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«Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область...», - говорится в сообщении.

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