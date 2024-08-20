В МИДе рф протестуют из-за «работы американских журналистов» на территории Курщины
Киев • УНН
Временного поверенного США вызвали в МИД рф из-за «незаконного проникновения» американских журналистов в Курскую область. россия заявила решительный протест США по этому инциденту.
Временную поверенную в делах США в рф Стефани Холмс вызвали в МИД России, - согласно официальному заявлению ведомства, Соединенным Штатам заявлен решительный протест из-за «работы американских журналистов на территории Курской области», где проходит военная операция ВСУ.
Пишет УНН с ссылкой на росСМИ.
Временную поверенную США Стефани Холмс вызвали в МИД РФ. В российском дипломатическом ведомстве объявили Соединенным Штатам протест из-за «незаконного проникновения американских журналистов в Курскую область».
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«Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область...», - говорится в сообщении.
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