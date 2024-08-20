Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Люди продолжают жить в тылу территории Курской области, которую контролирует ВСУ. Жители перемещаются только там, где нет столкновений, - у жителей открыта возможность проезда в рф, но вооруженные силы россии могут действовать для них опасно.

Об этом рассказал в эфире Радио Свобода, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, передает УНН.

Детали

Сейчас никакой эвакуации с Курщины в Украину не происходит, отметил Роман Костенко.

Сейчас не происходит эвакуации, люди там живут. Города и населенные пункты, которые оказались в тылу украинских войск, - там в принципе боевых действий нет. Там люди продолжают жить, там создана наша комендатура, под руководством генерала Эдуарда Москалева. Они там поддерживают порядок.

Согласно Женевской конвенции, государство, которое оккупирует территории должно отвечать за все то, что происходит там.

Наша задача отвечать за местное население, для этого комендатура и создана. Возможно где-то люди перемещаются, - сами, без помощи Украины, но так чтобы массово и организованно - я не слышал. - сказал Костенко

На вопрос, пропускает ли российская сторона на свою территорию гражданских, он ответил:

Там есть возможность у гражданских проезжать, там не сплошная линия фронта. Но россияне могут и как пропускать, и уничтожать еще на подходе. Сейчас сложно это проконтролировать, поскольку идут боевые действия. Там где идут столкновения, там точно не ездят гражданские, а там где нет, где есть полевые дороги, - там проконтролировать сложно - сказал представитель ВР.

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