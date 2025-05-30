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В россии запретили мемы со сравнением путина и гитлера: детали решения суда

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Кировский районный суд города омска запретил мемы, где владимира путина сравнивают с адольфом гитлером. Под запрет попали фото с усами и прической гитлера.

В россии запретили мемы со сравнением путина и гитлера: детали решения суда

В россии по решению кировского районного суда города омска запретили мемы, где владимира путина сравнивают с адольфом гитлером. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Под запрет попали смонтированные фото с "гитлеровскими" усами и прической, кадры из российской комедии 2008 года "гитлер капут!", а также изображения с российских акций протеста, вроде "путлер капут!".

Также суд запретил страницу на "стихи.ру" с изображением путина с револьвером у головы и подписью "как спасти россию от позора", а также изображение с подписью "В суде началось рассмотрение дела по существу. Существо заявило, что оно невиновно".

Напомним

Посол по особым поручениям Антон Кориневич заявил, что запуск Спецтрибунала над рф и другими агрессорами уже близко, реализацию возможно сделать в этом году.

Евгений Устименко

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