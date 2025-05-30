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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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В росії заборонили меми з порівнянням путіна та гітлера: деталі рішення суду

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Кіровський районний суд міста омська заборонив меми, де володимира путіна порівнюють з адольфом гітлером. Під заборону потрапили фото з вусами та зачіскою гітлера.

В росії заборонили меми з порівнянням путіна та гітлера: деталі рішення суду

У росії за рішенням кіровського районного суду міста омська заборонили меми, де володимира путіна порівнюють з адольфом гітлером. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Під заборону потрапили змонтовані фото з "гітлерівськими" вусами та зачіскою, кадри з російської комедії 2008 року "гітлер капут!", а також зображення з російських акцій протесту, на кшталт "путлер капут!".

Також суд заборонив сторінка на "стихи.ру" із зображенням путіна з револьвером у голови та підписом "як врятувати росію від ганьби", а також зображення з підписом "У суді почався розгляд справи по суті. Істота заявила, що вона невинна".

Нагадаємо

Посол з особливих доручень Антон Кориневич заявив, що запуск Спецтрибуналу над рф та іншими агресорами вже близько, реалізацію можливо зробити цього року.

Євген Устименко

Євген Устименко

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