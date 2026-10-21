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В России почти полностью отменили прямые выборы мэров: жители будут выбирать только в двух регионах

Киев • УНН

 • 2984 просмотра

Хабаровск отменил прямые выборы мэра, оставив их только в Абакане и Анадыре. Должностных лиц будут избирать депутаты по представлению губернатора.

В России почти полностью отменили прямые выборы мэров: жители будут выбирать только в двух регионах

В России продолжают сворачивать местное самоуправление. Хабаровская городская дума отменила прямые выборы мэра, после чего в стране осталось лишь 2 административных центра регионов, где жители могут самостоятельно избирать главу города. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Согласно новому уставу Хабаровска, мэра теперь будут избирать депутаты по представлению губернатора региона. Местные власти объяснили изменения требованиями федерального законодательства.

Председатель городской думы Андрей Белоглазов даже сравнил новую систему с порядками царской России. По его словам, 123 года назад жители Хабаровска жили по похожему уставу, когда мэра избирали представители местного самоуправления.

Где в России еще сохранились прямые выборы мэров

После решения в Хабаровске прямые выборы мэров среди административных центров российских регионов сохранились лишь в Абакане в Хакасии с населением около 184 тысяч человек и Анадыре на Чукотке, где проживают примерно 13 тысяч человек.

Последний всенародно избранный мэр Хабаровска Сергей Кравчук подал в отставку еще в сентябре после избрания депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

В начале 2000-х годов жители большинства региональных столиц России самостоятельно избирали мэров. Однако после законодательных изменений 2003 года власти постепенно передавали право назначения городских руководителей депутатам. К середине 2010-х прямые выборы сохранились менее чем в 20 таких городах.

В марте 2025 года российские власти приняли новый закон о местном самоуправлении, который фактически закрепил отказ от прямых выборов в региональных столицах. К концу того года выборы мэра отменили в Якутске, а теперь аналогичное решение приняли в Хабаровске.

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Степан Гафтко

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