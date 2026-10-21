У росії майже повністю скасували прямі вибори мерів: мешканці вибиратимуть лише в двох регіонах
Київ • УНН
хабаровськ скасував прямі вибори мера, залишивши їх лише в абакані та анадирі. Посадовців обиратимуть депутати за поданням губернатора.
У росії продовжують згортати місцеве самоврядування. Міська дума хабаровська скасувала прямі вибори мера, після чого в країні залишилося лише 2 адміністративні центри регіонів, де жителі можуть самостійно обирати очільника міста. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Згідно з новим статутом хабаровська, міського голову тепер обиратимуть депутати за поданням губернатора регіону. Місцева влада пояснила зміни вимогами федерального законодавства.
Голова міської думи андрій бєлоглазов навіть порівняв нову систему з порядками царської росії. За його словами, 123 роки тому жителі хабаровська жили за схожим статутом, коли міського голову обирали представники місцевого самоврядування.
Де в росії ще залишилися прямі вибори мерів
Після рішення в хабаровську прямі вибори мерів серед адміністративних центрів російських регіонів зберегли лише абакан у хакасії з населенням близько 184 тисяч людей та анадир на чукотці, де проживають приблизно 13 тисяч осіб.
Останній всенародно обраний мер хабаровська сергій кравчук подав у відставку ще у вересні після обрання депутатом Держдуми від партії "єдина росія".
На початку 2000-х років жителі більшості регіональних столиць росії самостійно обирали мерів. Однак після законодавчих змін 2003 року влада поступово передавала право призначення міських керівників депутатам. До середини 2010-х прямі вибори збереглися менш ніж у 20 таких містах.
У березні 2025 року російська влада ухвалила новий закон про місцеве самоврядування, який фактично закріпив відмову від прямих виборів у регіональних столицях. До кінця того року вибори мера скасували в якутську, а тепер аналогічне рішення ухвалили в хабаровську.
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