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В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине

В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 12:21  •  9651 просмотра

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Центральная избирательная комиссия россии отказала Борису Надеждину, политику, который открыто выступает против войны в Украине, в регистрации на президентских выборах.

ЦИК рф официально отказала Борису Надеждину в регистрации на президентских выборах. Надеждин был единственным политиком, который открыто выступает против войны в Украине и собирался участвовать в выборах президента россии. Об этом пишут росСМИ, информирует УНН.  

Детали

Члены центральной избирательной комиссии рф проголосовали за решение об отказе в регистрации единогласно.

Борис Надеждин был единственным политиком, который открыто выступает против войны в Украине и собирался участвовать в выборах президента россии. Подписи в его поддержку призывали собирать оппозиционные российские политики.

Ранее ЦИК сообщил, что, проверив 60 тысяч подписей за выдвижение Надеждина, признал недействительными 9147 из них.

Политик в ответ заявил, что у него нет претензий к ЦИК, но есть претензии к законодателям, которые сделали сбор подписей невозможным. Он повторно сказал, что собирается обжаловать решение об отказе в регистрации в Верховном суде.

Во время заседания Надеждин попросил перенести дату рассмотрения вопроса о его регистрации на 10 февраля для продолжения процедуры проверки подписей, однако ЦИК отказалась это сделать.

Напомним

Президентские выборы в россии пройдут 15-17 марта.  

российские оккупанты активно готовятся к проведению фейковых выборов на оккупированных украинских территориях, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки путина.

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" путина в "избирательном процессе" на захваченных территориях Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У росії відмовили у регістрації на виборах опоненту путіна, який відкрито виступає проти війни в Україні
Russia denies election registration to Putin's opponent who openly opposes the war in Ukraine
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