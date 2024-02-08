У росії відмовили у регістрації на виборах опоненту путіна, який відкрито виступає проти війни в Україні

ЦВК рф офіційно відмовила Борису Надєждіну в реєстрації на президентських виборах. Надєждін був єдиним політиком, який відкрито виступає проти війни в Україні і збирався брати участь у виборах президента росії. Про це пишуть росЗМІ, інформує УНН.

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Члени цетральної виборчої комісії рф проголосували за рішення про відмову у реєстрациї одноголосно.

Борис Надєждін був єдиним політиком, який відкрито виступає проти війни в Україні і збирався брати участь у виборах президента Росії. Підписи на його підтримку закликали збирати опозиційні російські політики.

Раніше цвк повідомила, що, перевіривши 60 тисяч підписів за висунення Надєждіна, визнала недійсними 9147 із них.

Політик у відповідь заявив, що у нього немає претензій до ЦВК, але є претензії до законодавців, які зробили збір підписів неможливим. Він повторно сказав, що збирається оскаржити рішення про відмову в реєстрації у Верховному суді.

Під час засідання Надєждін попросив перенести дату розгляду питання про його реєстрацію на 10 лютого для продовження процедури перевірки підписів, однак ЦВК відмовилася це зробити.

Нагадаємо

Президентські вибори в росії пройдуть 15-17 березня.

російські окупанти активно готуються до проведення фейкових виборів на окупованих українських територіях, намагаючись залучити місцевих жителів до організації фіктивного "голосування" для демонстрації нібито підтримки путіна.

Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на захоплених територіях України.