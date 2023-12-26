В россии объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Олещука

россияне объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Об этом ссылки на мвс рф сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Лещука разыскивают по статье 205 УК РФ (ч. 2, пункты "а", "в") "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий".

россияне обвиняют его в более 100 "терактах", в частности в ударах беспилотниками по объектам на территории рф, за время полномасштабной войны в Украине.

Дополнение

Также по такому обвинению районный суд москвы "заочно арестовал" начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Это стало вторым заочным арестом для главы украинской разведки. Впервые его "заочно арестовывал" лефортовский суд москвы из-за взрыва Керченского моста.

Напомним,

В рф объявили в розыск бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а ныне главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

ск рф придумал новое обвинение Буданову