В России произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье в Каларском районе Забайкальского края, что в России. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По данным геологической службы, эпицентр подземных толчков находился в 120 км к юго-западу от поселка Новая Чара Забайкальского края. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов по шкале Рихтера, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых маленький ребенок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более сотни дельфинов выбросились из моря на африканский пляж