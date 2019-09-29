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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Росії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 зафіксовано в неділю в Каларском районі Забайкальського краю, що в Росії. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.

В Росії стався потужний землетрус

За даними геологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 120 км на північний захід від селища Нова Чара Забайкальського краю. Осередок стихії залягав на глибині 10 км.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 людей, серед яких маленька дитина.

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