В Росії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 зафіксовано в неділю в Каларском районі Забайкальського краю, що в Росії. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
За даними геологічної служби, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 120 км на північний захід від селища Нова Чара Забайкальського краю. Осередок стихії залягав на глибині 10 км.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера, внаслідок якого загинуло щонайменше 20 людей, серед яких маленька дитина.
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