В рф заявили об атаке на базу с военнослужащими в белгородской области: есть погибшие

По меньшей мере 3 российских военнослужащих погибли в результате атаки на базу отдыха "Нежеголь" в белгородской области, которую армия рф использовала как военный объект. Об этом пишет Astra, передает УНН.

Детали

Как сообщается, удар по базе был нанесен в районе 10 утра 9 июня.

По данным и источников ASTRA в экстренных службах региона, базу в городе шебекино давно использовали российские военнослужащие.

На момент атаки там находились по меньшей мере 15 военнослужащих, 2 из них спасли из-под завалов. По данным на 10 июня были найдены тела 3 военных.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов опубликовал в соцсети X спутниковые снимки последствий удара по базе "Нежеголь".

Дополнение

9 июня Sky News сообщил, что украинский военный самолет впервые поразил цель на территории россии - и что этой целью был командный узел в белгородской области. Какой именно - не сообщалось.