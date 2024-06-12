В рф заявили про атаку на базу із військовослужбовцями у бєлгородській області: є загиблі
Київ • УНН
російські ЗМІ повідомляють про напад на базу, яку армія рф використовувала як військовий об'єкт, в бєлгородській області. В результаті атаки нібито загинули щонайменше 3 військовослужбовці зс рф.
Щонайменше 3 російських військовослужбовців загинули внаслідок атаки на базу відпочинку "Нежеголь" у бєлгородській області, яку армія рф використовувала як військовий об'єкт. Про це пише Astra, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, удар по базі було завдано в районі 10 ранку 9 червня.
За даним и джерел ASTRA в екстрених службах регіону, базу в місті шебекіно давно використовували російські військовослужбовці.
На момент атаки там перебували щонайменше 15 військовослужбовців, 2 з них врятували з-під завалів. За даними на 10 червня було знайдено тіла 3 військових.
Журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов опублікував у соцмережі X супутникові знімки наслідків удару по базі "Нежеголь".
Доповнення
9 червня Sky News повідомив, що український військовий літак уперше вразив ціль на території росії - і що цією ціллю був командний вузол у бєлгородській області. Який саме - не повідомлялося.