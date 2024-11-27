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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили об атаке дронов и ракет в оккупированном Крыму: под ударом аэродром "Бельбек"

В рф заявили об атаке дронов и ракет в оккупированном Крыму: под ударом аэродром "Бельбек"

Киев  •  УНН

 • 9459 просмотра

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Российские источники сообщают об атаке около 40 БПЛА и ракет на Крым, в том числе на аэродром "Бельбек". В Севастополе наблюдали дым и слышали взрывы.

Российские Telegram-каналы заявили об атаке на аэродром "Бельбек" в Севастополе во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

Как пишет прокремлевское издание Mash, на северо-запад полуострова якобы летело "около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и неустановленные крылатые ракеты". Издание пишет, что это, "предположительно, Storm Shadow".

"На данный момент сообщается о сбитии всех целей", - сказано в сообщении.

Минобороны рф при этом утверждает об "уничтожении" или "перехвате" над временно оккупированным Крымом и Черным морем 25 дронов.

Назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развозжаев уверяет в "отраженной" атаке. "По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Во время воздушной тревоги, вероятно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности", - написал он в телеграм-канале.

Между тем телеграм-канал "Крымский ветер" ранее сообщал о "дымке над Нахимовским ВМУ в Севастополе", но что "один из подписчиков предполагает, что это мог быть выход ракеты". Также телеграм-канал обнародовал фото с дымом и подписал его "небо над Севастополем". 

Кроме того, в дополнение к информации о "взрыве на Бельбеке" и в Севастополе, утром сообщалось о "громких взрывах в районе Балаклавы... Предварительно в районе высот Кая-Баш". 

В оккупированном Крыму "неспокойное" утро: сообщают о взрывах и дыме27 нояб. 2024, 07:39 • 11386 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
r-360-neptunR-360 Нептун
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
krymКрым
sevastopolСевастополь