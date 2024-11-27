В рф заявили об атаке дронов и ракет в оккупированном Крыму: под ударом аэродром "Бельбек"

Российские Telegram-каналы заявили об атаке на аэродром "Бельбек" в Севастополе во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Детали

Как пишет прокремлевское издание Mash, на северо-запад полуострова якобы летело "около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и неустановленные крылатые ракеты". Издание пишет, что это, "предположительно, Storm Shadow".

"На данный момент сообщается о сбитии всех целей", - сказано в сообщении.

Минобороны рф при этом утверждает об "уничтожении" или "перехвате" над временно оккупированным Крымом и Черным морем 25 дронов.

Назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развозжаев уверяет в "отраженной" атаке. "По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Во время воздушной тревоги, вероятно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности", - написал он в телеграм-канале.

Между тем телеграм-канал "Крымский ветер" ранее сообщал о "дымке над Нахимовским ВМУ в Севастополе", но что "один из подписчиков предполагает, что это мог быть выход ракеты". Также телеграм-канал обнародовал фото с дымом и подписал его "небо над Севастополем".

Кроме того, в дополнение к информации о "взрыве на Бельбеке" и в Севастополе, утром сообщалось о "громких взрывах в районе Балаклавы... Предварительно в районе высот Кая-Баш".

В оккупированном Крыму "неспокойное" утро: сообщают о взрывах и дыме