В рф заявили, что якобы передали Украине тела военнопленных, погибших во время катастрофы Ил-76

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна москалькова заявила, что рф якобы передала украинской стороне тела военнопленных, якобы погибших во время катастрофы самолета Ил-76 в январе этого года.

Об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому агентству, передает УНН.

Они (тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 - ред.) переданы. Это произошло, и я при этом присутствовала - утверждает москалькова.

Дополнение

29 ноября сообщалось, что в Украину вернули тела 502 погибших украинских бойцов.

Из числа возвращенных павших защитников Украины:

397 с Донецкого направления;

24 С Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории рф возвращено 17 погибших.

Напомним

24 января в Коростенском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

В Минобороны рф заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. также россияне сразу заявили, что самолет якобы был сбит Украиной.

В январе в Главном управлении украинской разведки вместо этого заявляли, что пока нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту сбитого российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

31 января состоялся крупный обмен пленными. Украина вернула из 207 своих граждан.

Но среди освобожденных воинов не было тех, Кого рф якобы перевозила на самолете Ил-76.

1 марта 2024 года москалькова заявляла, что Украина согласилась принять тела погибших. По ее словам, в конце февраля она контактировала по этому вопросу с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем, который подтвердил готовность Киева забрать тела.

Лубинец отреагировал и заявил, что в очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76. Но до сих пор по его требованию Россия не передала официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии.